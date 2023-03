Die Berliner Sozialphilosophin, Autorin und Publizistin Carolin Emcke ist am Sonntag im Von-Busch-Hof in Freinsheim mit dem Hermann-Sinsheimer-Preis für Literatur und Publizistik ausgezeichnet worden. Stadtbürgermeister Matthias Weber überreichte die Urkunde und würdigte Emcke als „eine der engagiertesten Stimmen unserer Zeit“. Die Preisträgerin zeigt sich berührt, „dass es Institutionen gibt, die diese Art von Erinnerungsarbeit leisten“ und regte zugleich an, auch Ludwig Sinsheimer, den von den Nazis ermordeten Bruder des Preisnamensgebers, ins Gedenken einzuschließen. Die Laudatio hielt die Schriftstellerkollegin Lena Gorelik und betonte Emckes Einsatz „für eine bessere, empathische Welt“. Die Freinsheimer Schauspielerin Anja Kleinhans trug eine Passage aus Sinsheimers Freinsheim-Erinnerungen „Gelebt im Paradies“ vor. Für Musik sorgte das Jazzquartett „Immergrün“ um den Freinsheimer Peter Stockmann.