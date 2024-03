Am Sonntag, 17. März, um 11 Uhr, zeichnet Freinsheims Bürgermeister Matthias Weber RHEINPFALZ-Kulturredakteurin Dagmar Gilcher mit der Hermann-Sinsheimer-Plakette im Von-Busch-Hof aus. Die Laudatio hält der Mundartautor und Liedermacher Volker Gallé, der vor zwei Jahren die Plakette erhielt. Die promovierte Musikwissenschaftlerin Dagmar Gilcher lade ihre Leserschaft ein, dem Pfälzischen mit einem anderen, wacheren Blick zu begegnen, so die Jury.

Themen, die Gilcher am Herzen liegen, sind die Pfälzer Juden und ihre Geschichte sowie der Blick über den Zaun zu anderen Ländern. Dabei haben es ihr die französischen Nachbarn besonders angetan. Am Samstagabend, 16. März, um 19 Uhr, gibt es eine Lesung mit Dagmar Gilcher unter dem Motto „Lob des Gedankenschmuggels“. Der Eintritt für die Preisverleihung am Sonntag ist frei. Die Karten für Samstagabend kosten zehn Euro und sind über das Reservierungssystem des Vereins Von-Busch-Hof konzertant reservierbar.