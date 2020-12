Damit der diesjährige Silvesterabend etwas unterhaltsamer wird, bietet das Haus der guten Weine aus Bad Dürkheim eine „Silveschderwoiprob mit Mussig und Gebabbel“ an, Alex’ Weinlounge aus Herxheim am Berg richtet das „Bergsilvester Zuhause“ aus. Sowohl Steffen Michler vom Haus der guten Weine als auch Alexander Bröhl von Alex’ Weinlounge haben sich für den letzten Tag des Jahres etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Michler bietet ein Silvesterweinpaket mit vier Weinen, einem Sekt und einer Dose „Lewwerworscht“ an, das zu Hause im kleinen Kreis verkostet werden kann. „Wir werden zusammen mit Edsel und Roman von den ,Anonyme Giddarischde’ Geschichten erzählen, die Weine verkosten und die Klassiker der ,Anonymen’ spielen“, verrät Michler.

Im Weinpaket sei ein Link enthalten, der auf eine Facebook- beziehungsweise YouTube-Seite führt, um das „Gebabbel“ 90 Minuten Live zu verfolgen. Die Sendung ist bereits aufgezeichnet und wird das erste Mal um 20 Uhr auf Facebook gestreamt und kann dann aktuell kommentiert werden. „Wer das gemeinsame Gefühl haben möchte, sollte um acht dabei sein, dann schauen wir auch und geben unsere eigenen Kommentare ab“, so Michler. Danach könne man die Show auf YouTube zu jedem gewünschten Zeitpunkt verfolgen.

Künstler erhalten Teil des Erlöses

„Wir sind dabei, die Pakete auf den Weg zu bringen und werden sie noch bis Dienstag in der letzten Jahreswoche verschicken, sodass sie noch bis einen Tag vor Silvester ausgeliefert werden können“, erklärt Michler, der einen Teil des Erlöses an die „Anonymen“ überweisen wird. Sollte es mit der Post knapp werden, werde man am Ende auch noch selbst ausliefern. Bestellungen, beispielsweise per E-Mail an silvesterpaket@weinsensorik.de, die bis zum 28. Dezember eingehen, werden noch ausgeliefert.

In Zusammenarbeit mit der Winzergenossenschaft Herxheim am Berg veranstaltet Alexander Bröhl von Alex’ Weinlounge das „Bergsilvester Zuhause“. Wer eine der drei angebotenen Weinboxen bestellt, sie bei der Genossenschaft abholt oder sich schicken lässt, bekommt per E-Mail Zugangsdaten für ein Konzert der „Central Hausband“ mit Stefan Kahne und Martin Greule geschickt.

Dreistündiges Konzert in Weinlounge

„Das ist die Band, die normalerweise, wenn kein Corona ist, alle 14 Tage bei uns auftritt“, berichtet Bröhl, der über Nacht die Idee bekam, der großen Fangemeinde zu Silvester ein außergewöhnliches Konzerterlebnis bei einem guten Glas Wein in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Außerdem könne so auch den Musikern geholfen werden, denn 30 Euro pro bestellter Box fließen in die Kasse der Band und der sechs Gastmusiker, die die Hausband bei dem etwa dreistündigen Konzert unterstützen werden.

Wer die Pakete geschickt bekommen möchte, sollte zügig telefonisch oder per E-Mail an info@alexweinlounge.de bestellen, wer seinen Wein persönlich in Herxheim abholen möchte, kann dies noch bis zum 29. Dezember erledigen. Das Konzert wurde bereits in mehreren Etappen in Alex’ Weinlounge produziert und aufgezeichnet.