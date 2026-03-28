Lesen auf der Bühne – und mitten ins Herz. Beim Vorlesewettbewerb der Siegmund-Crämer-Schule wurde das Lesen zum kleinen, ganz persönlichen Triumph.

Seit nunmehr 15 Jahren gehört der Wettbewerb fest zum Frühjahrsprogramm der Schule für ganzheitliche Entwicklung. In diesem Jahr stellten sich 15 von insgesamt 114 Schülern, alle aus den Ober- und Abschlussstufen (7. bis 12. Klasse), der Herausforderung: Podest, Mikrofon, Publikum – und eine dreiköpfige Jury. Jede und jeder stellte sich vor, nannte Buch und Textstelle, dann lief die Uhr. Gelesen wurde maximal zwei Minuten ein vorbereiteter Auszug von höchstens einer DIN A4-Seite. Bewertet wurden Aussprache, Sprachfluss, Versprecher, Sinngestaltung, Vortrag und Mimik – pro Kriterium auf einer Skala von bis zu zwei Plus- oder Minuspunkten.

Die Jury bestand aus den ehemaligen Lehrerinnen Anne Theiss und Claudia Müller und dem ehemaligen Schulleiter Bernhard Seefeld. Die Teilnehmer lasen selbstgewählte Texte aus „Klassikern“ wie „Die Schule der magischen Tiere“, aber auch Geschichten über Einhörner und Pferde – Literatur, die neugierig macht und Nähe schafft.

Konzentriert der Nervosität getrotzt

Über Wochen hatten die Klassen geübt, laut gelesen, Tempo und Betonung trainiert. Das Ergebnis: große Konzentration, spürbare Nervosität – und viel Applaus.

Nach langer Beratung – die Wartezeit nutzten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrkräften zum Singen – stand das Ergebnis fest. Zwei dritte Plätze gingen an Lea und Laura, den zweiten Platz belegte Elias und Siegerin wurde Josy. Doch gefeiert wurden alle. Und so gab es für alle Vorleser eine Teilnahmeurkunde und eine kleine süße Überraschung – und vor allem den Jubel des Publikums.

„Jedes Jahr besser“

Schulleiterin Sabine Welsch-Staub brachte es auf den Punkt: „Die Kinder werden jedes Jahr besser“. Es sei schön, ihre Entwicklung zu beobachten. Der Vorlesewettbewerb wirkt wie ein Booster für das Selbstwertgefühl und macht Selbstwirksamkeit erlebbar. Ziel der Leseförderung an der Schule ist es, dass die Absolventinnen und Absolventen Texte in Leichter Sprache sicher verstehen – und mehr als die Hälfte liest beim Schulabschluss in der Regel fließend. Lehrkräfte motivieren gezielt zur Teilnahme, sprechen Schülerinnen und Schüler an. Die Zahl der Startplätze der rund einstündigen Veranstaltung ist bewusst auf 15 begrenzt.

Ergänzend blickt die Siegmund-Crämer-Schule nach vorn: Nach den Osterferien stehen Klassenfahrten und Schullandheim-Aufenthalte an – die Jüngeren fahren ins Martin-Butzer-Haus nach Trippstadt, die Größeren nach Mainz und die Abschlussklasse auf eine einwöchige Tour an die Nordsee nach St. Peter-Ording. Auch der Übergang in die Zeit nach der Schule ist gut vorbereitet: in Tagesförderstätten, Werkstätten für Menschen mit Handicap oder – immer wieder – im ersten Arbeitsmarkt, etwa im öffentlichen Dienst, auf dem Bauhof oder im Hotel- und Gastronomiebereich. Dieser Schritt wird lange und intensiv begleitet, gemeinsam mit Eltern, Arbeitsagentur und Werkstätten.

Zwei Minuten Text können viel bewegen. In Bad Dürkheim zeigt der Vorlesewettbewerb Jahr für Jahr, wie Lesen Türen öffnet – zur Sprache, zur Bühne und zu einem Selbstvertrauen, das bleibt.