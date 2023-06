Neun junge Frauen und Männer haben dieses Jahr ihre Schullaufbahn an der Siegmund-Crämer-Schule erfolgreich beendet. Zum Abschied gab es am Donnerstag eine offizielle Entlassfeier und einen besonderen Preis für einen der Absolventen.

Diese Auszeichnung habe sich Jan verdient für vorbildliches Verhalten und beispielhaften Einsatz in der Schule, informiert die Schulleitung. Zwei Jahre lang habe er das Amt des Schülersprechers innegehabt und sich auf vielerlei Weise durch positives Verhalten hervorgetan.

Die Siegmund-Crämer-Schule ist eine Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Sie ist eine private und staatlich anerkannte Ersatzschule. Träger ist die Lebenshilfe Bad Dürkheim. Die Schüler erwerben nach zwölf Schuljahren den Abschluss. Je nach Eignung und Fähigkeiten können sie nach einer Vorbereitungsphase im Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung Arbeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt annehmen. Eine weitere Möglichkeit ist das Durchlaufen des Berufsbildungsbereichs in einer Werkstatt für behinderte Menschen, um danach dort zu arbeiten. Alternativ können sie auch eine Tagesförderstätte besuchen. Die jeweils beste Option wird bei Zukunftskonferenzen ausgelotet, die während der Abschlussstufe stattfinden. Erproben können sich die Schüler daneben in diversen Praktika.

Neuerung ab kommendem Schuljahr

Bei der Verabschiedung der frischgebackenen Absolventen bekamen diese von ihren Mitschülern, die noch ein bisschen die Schulbank drücken müssen, an einer Wünschewand die besten Wünsche mit auf den Weg.

Für die nächsten vier Abschlussstufenklassen, die nach den Sommerferien starten, gibt es eine große Neuerung: Die Klassen müssen nicht mehr wie bisher täglich in die angemieteten Räume der Carl-Orff-Realschule plus gehen, sondern bekommen neue Klassenzimmer in neu errichteten, rot und gelb gestrichenen Containern, berichtet die Schule.

Die Schulabgänger

Celina, Jakub, Lene, Dominik, Sarah, Marius, Demir, Jan, Tim und Maxim.