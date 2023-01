Freude bei der Siegmund-Crämer-Schule: Mit ihrer „Mittendrin“ hat die Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung beim Schülerzeitungswettbewerb der RHEINPFALZ den zweiten Platz unter den Förderschulen belegt.

Damit sicherte sich die Schule neben Sachpreise auch 300 Euro Preisgeld für die Redaktionsarbeit. Alle Texte in der „Mittendrin“ stammten von Schülern selbst, „das hat die Jury am meisten beeindruckt“, sagte Wolfgang Kreilinger, der stellvertretende Chefredakteur der RHEINPFALZ bei der Preisverleihung am Freitag.

„Es ist in meinen Augen ganz besonders wichtig, dass immer auch Förderschulen ihre Schülerzeitungen einreichen“, betonte Kreilinger. Insgesamt gab es 20 Einreichungen.