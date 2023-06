Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ortsbesichtigung – Wie siehst du dein Dorf“, so der Titel eines Wettbewerbs, den der Förderkreis Ehemalige Synagoge in Weisenheim am Berg für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren ausgerichtet hat. 88 Bilder und Foto wurden eingereicht. Am Sonntag präsentierte die Jury die 18 Sieger, die im Rahmen der Ausstellungseröffnung im Bürgerhaus geehrt wurden.

Die Idee zum Wettbewerb stamme von Gerd Hauser, langjähriger künstlerischer Leiter des Förderkreises, berichtete Friedrich Kögel, Vorsitzender des Förderkreises