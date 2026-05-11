FREINSHEIM. Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim hat mit einem 4:3 (4:2)-Sieg beim VTG Queichhambach seinen vierten Tabellenplatz gefestigt.

Eine gute Mannschaftsleistung ebnete dem Erfolg die Bahn. Es war die siebte Partie in Folge ohne Niederlage. „Es freut mich ungemein, dass die Mannschaft ihren zuletzt starken Vorstellungen eine weitere hinzugefügt hat“, sagt FVF-Coach Christian Schäfer. Sein Team habe an Konstanz gewonnen und sich über Jahre ein sehr ordentliches Niveau erarbeitet. Auf die Einstellung, gepaart mit der seit Wochen hervorragenden Leistung sei er stolz. „Wir brechen nicht ein, verlieren nicht die Ordnung und können Ausfälle kompensieren“, ergänzt der scheidende Übungsleiter. Kleiner Nebenaspekt der Performance: Der angestrebte vierte Tabellenplatz im Endklassement ist realistisch geworden und in greifbare Nähe gerückt.

Im ersten Spielabschnitt hatten die Blau-Weißen die größeren Feldanteile und gingen früh in Führung, als Fabian Weingärtner nach einem Eckball von Hannes Weibel aus kurzer Distanz abstaubte (7.). „Dem Ausgleich ging eine falsche Einwurfentscheidung voraus. Eigentlich hätten wir werfen sollen, dennoch müssen wir den Angriff besser verteidigen“, moniert der Trainer. Der nicht früh genug attackierte Schütze traf allerdings mit einem sehenswerten Schuss (11.). Doch der Treffer brachte Freinsheim nicht aus dem Konzept. Nach einer schönen Kombination bediente Kevin Klein Kapitän Thorsten Boller, der mit einem Flachschuss aus rund 22 Metern erfolgreich war (18.).

Als ein Freistoß Bollers vom Queichhambacher Torhüter an die Latte gelenkt wurde, war Dennis Striekert zur Stelle und köpfte den zurückprallenden Ball ins Netz (41.). Der VTG verkürzte jedoch noch vor der Pause nach einer zu kurz abgewehrten Ecke mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, wobei der Torschütze die Kugel zwar optimal traf, aber auch gänzlich ungestört war (44.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang dem FVF ein tolles Kontertor nach abgefangenem Eckball. Boller spielte einen Pass in den Lauf von Schamil Kuduzov, und der Torjäger vollstreckte mit einem gekonnten Chipball zu seinem 23. Saisontreffer (45.+1).

Nach sechs Toren in einer Halbzeit verlief der zweite Durchgang weniger spektakulär. „Da haben wir es versäumt, den Sack zuzumachen, weil wir unsere Kontermöglichkeiten nicht gut ausgespielt haben“, verdeutlicht Schäfer. Als Queichhambach einen umstrittenen Handelfmeter, dessen Berechtigung die Gäste anzweifelten, verwandelte und auf 3:4 verkürzte, wurde es eng (69.). Doch die Freinsheimer stellten sich auf die vielen lang geschlagenen Bälle und die Flanken des VTG gut ein. Richtig gefährlich wurden die Einheimischen nur einmal, als Maximilian Schäfer auf der Linie klärte. „Wir haben in der Endphase gut verteidigt, weshalb der Sieg nicht unverdient ist“, resümiert der Trainer.