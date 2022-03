Bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße Nord wurde am Samstagnachmittag ein Kind leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, saß der Siebenjährige auf dem Rücksitz, als sein Vater verkehrsbedingt an der Einmündung in Richtung Pfeffingen abbremsen musste.

Eine 55-Jährige aus Birkenheide konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem vor ihr fahrenden Wagen. Der Junge klagte laut Polizei über leichte Schmerzen an der rechten Schulter und der linken Hüfte. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 1500 Euro. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.