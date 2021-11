Auf Höhe des Kindergartens in der Hauptstraße hat die Polizei Bad Dürkheim am Mittwochvormittag eine Verkehrskontrolle durchgeführt. In einem Bericht der Beamten heißt es, dass bei sieben Verkehrsteilnehmern Mängel am Fahrzeug festgestellt wurden oder die Fahrer nicht korrekt angeschnallt waren. Gegen die Beschuldigten seien ein Verfahren eingeleitet worden.