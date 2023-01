Sieben Raser hat die Polizei am Donnerstag bei Tempokontrollen zwischen 10 und 14 Uhr erwischt. In der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim war nach ihren Angaben nur ein Autofahrer zu schnell unterwegs, und zwar mit 49 statt der zulässigen 30 Stundenkilometer. In der Weinstraße in Herxheim am Berg, aus Richtung Dackenheim kommend, hielten sich sechs Fahrer nicht an das Tempo-30-Limit. Der Schnellste wurde mit 50 Kilometern in der Stunde geblitzt. „Die Kontrollstelle wurde von den Anwohnern wahrgenommen und ausdrücklich positiv gesehen und begrüßt“, hebt die Polizei hervor.