Die Polizei hat das Tempo von Autofahrern in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim kontrolliert. Am Mittwoch zwischen 8 und 9 Uhr waren sieben Autofahrer schneller als die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde. Der Spitzenreiter war mit 49 „Sachen“ unterwegs.

In Herxheim am Berg keine Verwarnung

Von 10 bis 11 Uhr gab es eine weitere Kontrolle in der Weinstraße in Herxheim am Berg. Dort hielten sich laut Polizei alle an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde.