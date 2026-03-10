Das Team des Mehrgenerationenhauses unterstützt Bürgerinnen und Bürger, die das wünschen, beim Ausfüllen der Umfrage zur Sicherheit in der Stadt. Wie MGH-Koordinatorin Jutta Schlotthauer mitteilt, steht ein Team um Olaf Tali und sie am Montag, 16. März, 15 bis 17 Uhr, und am Montag, 23. März, 15 bis 17 Uhr, als Ansprechpartner im MGH zur Verfügung. Zusätzlich ist eine Unterstützung durch das Team der Handysprechstunde donnerstags von 15 bis 16.30 Uhr möglich. Wer die Hilfestellung annehmen möchte, muss vorher eine Einverständniserklärung unterzeichnen.

Die Sicherheitsumfrage, an der Bad Dürkheimer Bürger ab 14 Jahren mitmachen können, läuft noch bis 31. März. Daran, dass die Umfrage nur digital ausgefüllt werden kann, hatte es Kritik gegeben, da dies insbesondere ältere Menschen ausschließe.Die Stadtverwaltung hatte diese Kritik zurückgewiesen und auf das Angebot im MGH verwiesen.