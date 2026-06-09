Die Sicherheitsberater für Senioren laden gemeinsam mit den Digitalbotschaftern für Donnerstag, 11. Juni, um 15 zu einer kostenfreien Informationsveranstaltung in das Mehrgenerationenhaus in Bad Dürkheim ein. Unter dem Motto „Sicher im Netz – Tipps gegen Online-Betrug“ erfahren Interessierte bei der Veranstaltung, wie man sich schon mit einigen einfachen Regeln gut schützen kann. Die Experten erklären leicht verständlich, wie ein sicheres Passwort aufgebaut ist, was sich hinter Begriffen wie „Passkey“ oder „Passwort-Manager“ verbirgt und wie man gefälschte Enkeltrick-Nachrichten bei WhatsApp („Hallo Mama/Papa...“) sofort entlarven kann. Zudem erhalten Interessierte wertvolle Tipps, um gefälschte Online-Shops (Fake-Shops) zu erkennen und sich vor betrügerischen Anrufen angeblicher Bank- oder Microsoft-Mitarbeiter zu schützen. Im Anschluss an den Vortrag stehen die Digitalbotschafter und Sicherheitsberater laut Ankündigung gerne noch für persönliche Fragen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Die Einladung gilt für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.