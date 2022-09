Wertgegenstände, Alkoholkonsum, Heimweg: Hier können Besucher zu ihrer Sicherheit vorsorgen. Die Polizei gibt einige Tipps.

Obwohl die Wurstmarkt-Besucherzahlen in den vergangenen Jahren stetig gewachsen sind, sei die Anzahl der Straftaten nicht gestiegen, sagt Katja Bauer, Leiterin der Bad Dürkheimer Polizeiinspektion. Häufigste Delikte auf dem Wurstmarkt seien Diebstähle und Körperverletzungen. Entsprechend lauten die Tipps der Beamten für einen sicheren Wurstmarktbesuch: „Nehmen Sie nur die Wertgegenstände mit, die Sie unbedingt brauchen“, sagt Bauer.

Über aktuelle Verkehrslage informieren

Auch sei es nicht zuletzt der eigenen Sicherheit wegen ratsam, den Alkoholkonsum in Grenzen zu halten, ergänzt Bauer mit einem Lächeln – wohlwissend, dass dieser Tipp bei dem einen oder anderen auf taube Ohren stoßen dürfte. Zudem sei es ratsam, sich über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Gerade nach zwei Jahren ohne Weinfest könne es sein, dass man sich im Gedränge unwohl fühlt. „Auf keinen Fall sollte man sich auf Provokationen einlassen“, sagt die Inspektionsleiterin.

Nicht in dunklen Ecken treffen

Bauer empfiehlt, den Heimweg zu planen und diesen möglichst nicht alleine anzutreten. „Und bitte nutzen Sie dafür die extra ausgeleuchteten Wege“, fügt Marcus Brill vom Wurstmarkt-Organisationsteam hinzu. Brill möchte auch die Eltern dafür sensibilisieren, ihren Kindern mit auf den Weg zu geben, sich nicht in dunklen Ecken des Kurparks zu treffen und sich dort aufzuhalten. Sollten sich die jungen Besucher auf dem Fest unwohl oder unsicher fühlen, könnten sich diese jederzeit an Polizei oder Rettungsdienste wenden, sagt Brill: „Wir wollen ja, dass die jungen Leute auch in Zukunft wiederkommen.“