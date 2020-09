Gedanken über den Sinn von Engagement in der heutigen Zeit.

Was soll’s? Was kann ich schon bewegen? Die machen doch eh, was sie wollen, und ich bin doch nur ein kleines Licht. Was interessiert die Welt, was ich denke? Ich kann ja sowieso nichts ausrichten.

Das sind Statements, die wir immer wieder hören, wenn wir versuchen, Menschen für eine gute Sache zu begeistern, oder wenn wir sie dazu bringen möchten, dass sie offen ihre Meinung sagen und sich für ihre Wünsche und Belange einsetzen, um gemeinsam etwas verändern zu können. Das sind Haltungen, die nach Resignation klingen und auch nach wenig Verantwortungsbewusstsein.

Manche möchten etwas zurückgeben, andere hoffen auf künftige Unterstützung

Umso mehr freue ich mich, dass ich bei meiner Arbeit im Mehrgenerationenhaus (MGH) andere Erfahrungen mache. Manchmal brauche ich zwar etwas Überzeugungskraft oder Ausdauer, aber überwiegend gelingt es mir, Menschen für eine Sache zu begeistern. Ich begegne aktiven Menschen, die sich für sich, aber auch die Gemeinschaft einsetzen und engagieren möchten. Menschen, die etwas bewegen wollen in ihrem persönlichen Leben, aber auch im Lebensumfeld, in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Freundeskreis oder in unserer Gemeinde. Es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe für ein aktives Handeln.

Manche sagen mir: „Ich möchte etwas Gutes tun, denn ich hoffe auch darauf, dass ich Gutes erfahre, wenn ich mal in Not gerate.“ Oder sie betonen, dass sie schon Unterstützung erfuhren und jetzt etwas zurückgeben möchten. Sicher ist bei vielen ein religiöser Gedanke dabei, aber immer geht es dabei vor allem um die Sinnhaftigkeit. „Ich will was Sinnvolles tun, etwas, was mir Spaß macht und im besten Falle noch anderen hilft, ich will etwas bewegen“. So oder so ähnlich beginnen oft persönliche Gespräche, die ich in meiner Tätigkeit als „Ehrenamtsbörse“ im MGH führe. Und es freut mich, das ich immer wieder positive Rückmeldungen bekomme, dass das MGH genau die richtige Anlaufstelle für diese Anfragen ist und wir auch in diesem Jahr wieder erfolgreiche Vermittlungen für freiwillig Engagierte erzielen konnten. Im MGH selbst und innerhalb unseres sozialen Netzwerks.

Vorbildliches Projekt: Der Benefizlauf um den Gradierbau

Es geht auch um sinnstiftende Projekte, um Aktionen, die etwas bewegen. Eins der besten Beispiele dafür können Sie gerade selbst miterleben: Der RHEINPFALZ-Benefizlauf „Menschen bewegen“ ist auf der Zielgeraden. Am Samstag werden die letzten Runden um den Gradierbau registriert. Dieses Projekt ist eine vorbildliche Sache, die deutlich macht, dass jeder, der sich engagiert, etwas bewegen kann und sich selbst dabei auch etwas Gutes tut. Wie jedes Jahr beim Salinenlauf werden durch „eingelaufene“ Spendengelder soziale Projekte unterstützt. Ich bin gespannt auf das Ergebnis in diesem Jahr und behaupte einmal mehr: Sich regen, bringt Segen! Also, vielleicht konnte ich Sie jetzt dazu bewegen, sich noch aufzuraffen – die Saline wartet auf Sie!