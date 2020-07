Opfer eines sogenannten „Shoulder Surfing“-Betrugs ist eine 83-Jährige am Sonntag in einer Bank in Bad Dürkheim geworden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Masche wird so genannt, weil die Täter über die Schulter (Englisch: Shoulder) des Opfers spähen und so die PIN herausfinden.

Mann liest PIN mit

Die Frau stand an einem Überweisungsautomaten, als ein dunkelhäutiger Mann sich von hinten näherte und vermutlich die PIN mitlas. Danach lenkte er die Seniorin so lang ab, bis ein Komplize die Karte aus dem Automaten nehmen, 5000 Euro vom Konto der Frau abheben und die Karte zurückstecken konnte. Die 83-Jährige erledigte ihre Überweisung, holte Kontoauszüge und verließ die Bank.

Polizei sucht Zeugen

Als sie die Auszüge später durchsah, bemerkte sie die Abbuchung und ließ das Konto sperren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de. rhp