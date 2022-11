Landeskriminalamt und Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz warnen bereits seit Längerem vor „Shoulder-Surfern“, die die Geheimzahl ihrer Opfer ausspähen und anschließend deren Konten plündern. In Bad Dürkheim wurden am Dienstag offenbar zwei Frauen auf diese Art um mehrere Tausend Euro gebracht.

Beim „Shoulder-Surfing“ wenden die Täter verschiedene Tricks an. Gemeinsam haben diese, dass die Betrüger am Ende an die Geheimzahl und die Geldkarte ihrer Opfer kommen und damit Geld abheben. Die Masche werde derzeit in Rheinland-Pfalz wieder häufiger angewendet, so das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale.

Im ersten Fall in Bad Dürkheim wurde eine 79-Jährige am Dienstag gegen 9.30 Uhr in der VR Bank am Schlossplatz, die zum Tatzeitpunkt wegen des Feiertags geschlossen war, von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt. Der Täter behauptete laut Polizeibericht, seine Karte würde nicht mehr aus einem Geldautomaten ausgeworfen, weshalb die 79-Jährige doch einen anderen Automaten benutzen sollte. Die Polizei vermutet, dass das Ausgabefach dieses Automaten technisch manipuliert wurde.

Gibt es weitere Geschädigte?

Nachdem die Seniorin mit ihrer EC-Karte Geld abgehoben hatte, warf der Automat die Karte nicht mehr aus. Der Täter stand laut Polizeibericht die ganze Zeit am linken Automaten neben ihr, spähte vermutlich ihre Geheimzahl aus und brachte die Karte an sich. Am Mittwoch bemerkte die Frau, dass 3300 Euro von ihrem Konto abgebucht wurden.

An demselben Tag wurde auch eine 66-Jährige in derselben Bank Opfer des unbekannten Täters. Sie stellte bei der Kontrolle ihres Kontos fest, dass 3000 Euro fehlten. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Wie der stellvertretende Leiter der Bad Dürkheimer Polizeiinspektion, Daniel Mischon, auf Nachfrage sagte, sei nicht auszuschließen, dass noch weitere Menschen Opfer der Betrüger wurden.

Hinweise

Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.