Mehr Raum für Fußgänger sollte an der Ecke Mannheimer Straße/Philipp-Fauth-Straße entstehen. Die Pläne liegen seit sieben Jahren vor – kommt die Umsetzung noch?

Eines der Leuchtturmprojekte des klimafreundlichen Mobilitätskonzepts von 2019 war die Umgestaltung des Bereichs zwischen Postgebäude und dem Parkplatz am Busbahnhof nach dem Shared-Space-Prinzip. Dabei sollen Fußgänger, Radfahrer und Autos den Verkehrsraum gemeinsam nutzen; die Abgrenzung zwischen Seitenbereichen und Fahrbahn wird optisch, etwa durch Pflasterung, aufgeweicht. Zu den Maßnahmen zählen Tempo 30, eine verringerte Fahrbahnbreite sowie eine Verschwenkung an der Einmündung zur Kurgartenstraße.

RNV kommt auf die Stadt zu

Über den Planungsstatus kam das Projekt bislang nicht hinaus. Die ursprüngliche Idee, zumindest Teile im Rahmen der Stadtsanierung umzusetzen, scheiterte. Vom Tisch ist es jedoch nicht, wie der Leiter des Bauamts, Steffen Wietschorke, und Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses betonten. Die für die Rhein-Haardtbahn zuständige Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) sei auf die Stadt zugekommen. Sie habe ein Anliegen, das einen Teilbereich des neu zu planenden Geländes betrifft.

Bei der RNV gibt es neue Fahrzeuge, für die die bestehende Wendeschleife offenbar nicht ausreichend ist. Für ein neues Konzept, das bis 2030 erarbeitet werden soll, habe die Stadt die bisherigen Planungen weitergegeben. Wietschorke rechnet damit, dass in diesem Jahr erste Unterlagen der RNV vorliegen werden.

Das Shared-Space-Projekt sei nicht „ad acta“ gelegt worden, betonte Bauernschmitt. Das Projekt und die Pläne der RNV lägen nahe beieinander; es gehe deswegen darum, nicht vorschnell Fakten zu schaffen. Hier müsse die Stadt noch abwarten. Zudem müssten finanzielle Mittel bereitstehen, ergänzte Wietschorke.