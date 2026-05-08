Die Bad Dürkheimer Innenstadt würde von einem Shared Space profitieren.

Das Projekt gehörte zu den besten Ideen des Mobilitätsprojekts 2019: einen Teil der Mannheimer Straße und der Philipp-Fauth-Straße zwischen früherer Post und Sparkasse so umzugestalten, dass die Fahrbahn gleichberechtigt von Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern genutzt werden kann. Eine ähnliche sogenannte Shared-Space-Lösung wird beispielsweise vor dem Speyerer Dom praktiziert. Der Charme für Bad Dürkheim: Bahnhof, Postgebäude oder Sparkasse würden an die Innenstadt angebunden, die Richtung Osten wachsen würde – neuer Gestaltungsspielräume inklusive. Die Idee verschwand in der Schublade, ist aber nicht vom Tisch.

Die Vorzeichen, das Vorhaben anzugehen, sind gut: Tempo 30 in der Weinstraße Süd, die neuen Ideen für die Innenstadt und nicht zuletzt das Geld aus dem Sondervermögen machen es möglich. Letzteres soll zwar nicht direkt dafür ausgegeben werden, doch entlastet die Finanzierung anderer Projekte mit dem Geld in den kommenden Jahren den Investitionshaushalt. Zeit, dass sich etwas bewegt!