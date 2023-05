Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Kooperationsteam des Basketball-Bundesligisten Fraport Skyliners wartet am Wochenende auf die SG TV Dürkheim/BI Speyer II. Die Kurstadt-Korbjäger sind am Samstag um 15 Uhr bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Ein Spiel in einer außergewönlichen Halle.

Das Duell in der Zweiten Regionalliga Südwest findet in „Basketball City Mainhattan“ statt – die multifunktionale Sporthalle wurde von der Stadt Frankfurt zur Förderung