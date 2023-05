Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die SG TV Dürkheim/ BI Speyer ist in der 2. Regionalliga zurück in der Erfolgsspur. Der deutliche Sieg gegen den Pfalzrivalen TV Bad Bergzabern am Sonntag war die passende Reaktion auf die schwache Leistung zuvor bei Eintracht Frankfurt.

Während mit Dennis Diala, Dejan Bruce und Niclas Geier gleich drei Leistungsträger mit Zweitliga-Erfahrung bei der Spielgemeinschaft aus Bad Dürkheim und Speyer fehlten, lief der TV Bad Bergzabern