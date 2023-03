Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dramatischer Endspurt: In vorletzter Sekunde hat die ersatzgeschwächte SG TV Dürkheim/BI Speyer am Samstag in der TVD-Halle den Basketball-Krimi in der Zweiten Regionalliga Südwest mit 74:72 (39:36) gegen Aufsteiger SG Weiterstadt gewonnen.

Der letzte Teilabschnitt startet praktisch bei „Null“: Es steht 59:59. Nils Gesmann mit einem effizienten 2+1-Spiel (Korb trotz Foul mit erfolgreichem Bonus-Freiwurf) und Bertram Lind mit