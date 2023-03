Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bleibt ein Leistungsabfall zum Saisonabschluss in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest als Rundenfazit in den Köpfen oder schafft es die SG TV Dürkheim/BI Speyer II, mit einem guten Ende die insgesamt erfolgreiche Saison zu krönen? Im letzten Heimspiel am Samstag um 16 Uhr (TVD-Halle Bad Dürkheim) gegen den Tabellenzweiten TV Langen II wird diese Frage beantwortet.

Mit einer bislang ausgeglichenen Bilanz von zehn Siegen und zehn Niederlagen belegt die Spielgemeinschaft einen starken vierten Platz. Selten schaffte es eine Mannschaft, sich mit solch einer