Den Sieg schon auf der Hand, alles in trockenen Tüchern – so sah es fünf Minuten vor Schluss bei der deutlichen 63:54-Führung für die SG TV Dürkheim/BI Speyer II noch aus. Doch am Ende verloren die Kurstadt-Korbjäger das Heimspiel in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest gegen die TSG Heidesheim 70:75 (39:35).

Ärgerlicher geht es kaum, weil lange Zeit alle Zeichen auf Erfolg standen. Schon der starke Auftakt mit der deutlichen 19:6-Führung war stark. Kapitän Philip Karst drückte dem Match gleich zu Beginn seinen Stempel auf: Mit zehn Zählern, darunter zwei Dreiern, hatte er maßgeblichen Anteil an dem Turbo-Start.

Die SG hatte das erste Viertel 21:13 gewonnen und lag auch zur Halbzeit noch vorne. „Wir haben stark verteidigt und Heidesheim kaum einfache Abschlüsse gewährt. Die TSG konnte im ersten Viertel nur erschwerte Wurfversuche wählen“, analysierte SG-Trainer Nils Uhrig. „Aus dieser guten Abwehr heraus hatten wir offensiv einen guten Rhythmus, kamen mehrmals in perfekter Position in der gegnerischen Zone zum Korbabschluss. Und trafen gut von der Drei-Punkte-Linie.“

Erster Knacks im dritten Durchgang

Nachdem die SG-Korbjäger bereits vor dem Seitenwechsel ihren roten Faden verloren hatten, gab es den ersten Knacks im dritten Durchgang. Die Struktur im SG-Spiel fehlte. Die Gäste übernahmen das Kommando. 44:45 (25.), kurz vor der letzten Viertelpause der Dreier zum 50:52 und wenig später das 50:54 waren allerdings die einzigen drei Führungen der Hessen bis zu diesem Zeitpunkt. 28 der 30 Minuten lag die Spielgemeinschaft vorne.

Die Uhrig-Schützlinge zeigten nach dem Durchhänger die richtige Reaktion und eröffneten die entscheidende Spielphase mit einer 13:0-Serie. Wieder war alles im Lot. Erneut war es Routinier Karst mit sechs Punkten sowie Dennis Diala (5) und Nils Gesmann (2), die zu Beginn des vierten Viertels Big Points erzielten und Dürkheims Basketballer mit neun Punkten Differenz in Führung brachten. Der Weg zum Sieg im letzten Heimspiel 2022 war frei. Doch dann kam der zweite Einbruch – der entscheidende. Während Heidesheim aufholte, lief bei den Einheimischen im Angriff nichts mehr. Ein Fehlwurf nach dem anderen, zu allem Überfluss Fehler und falsche Entscheidungen, die dem starken Aufsteiger in die Karten spielten.

Kleinere und größere Läufe auf beiden Seiten

„Die Partie untergliederte sich in ein Spiel von Phasen. Das Momentum schwappte hin und her – es gab kleinere und größere Läufe auf beiden Seiten“, meinte Uhrig. „Als wir im letzten Viertel deutlich führten, unterliefen uns leider zwei unnötige Ballverluste, die direkt danach zu den Punkten 57 und 59 für Heidesheim führten. Dadurch hatten wir unser gutes Momentum selbst wieder an den Gegner abgegeben. Durch diese Treffer machten wir die TSG wieder stark.“

In nur drei Minuten hatte der Tabellendritte die packende Partie zum 63:64 (38.) wieder gedreht. Dann per Dreier das 65:67 und nach letztem SG-Aufbäumen zum 67:67-Ausgleich die entscheidenden Körbe zum 67:74. Der Weitwurf-Treffer aus sechseinhalb Metern Entfernung von Ian Schmitt bedeutete nur Ergebniskosmetik. Der lange fest in Händen gehaltene Sieg war weg.

Dünner SG-Kader macht sich bemerkbar

„Wir probierten alles, nahmen schnell eine Auszeit, konnten aber nicht mehr verhindern, dass sich ein völlig offenes Spiel in der Schlussphase entwickelte, das in beide Richtungen hätte ausgehen können“, erklärte Uhrig. „Genau in dieser wichtigen Phase kamen das vierte und fünfte Foul von Nils Uhrig – zwei strittige Entscheidungen. Sein Ausscheiden schwächte uns in enorm, da wir dieses Mal nicht so tief im Team besetzt waren.“

Durch die Ausfälle von Dejan Bruce und Flynn Lange (beide krank), Niclas Geier (Sprunggelenk-Verletzung) und Samuel Schally (Belastungssteuerung wegen seiner Schulterverletzung) fehlten vier Stammspieler. Uhrig setzt fast das ganze Spiel über nur auf seine sechs Leistungsträger. Der dünne SG-Kader machte sich in der spannenden Schlussphase bemerkbar, als das Match in die „falsche Richtung“ kippte.

So spielten sie

SG TV Dürkheim/BI Speyer II: Karst (20 Punkte), Surblys (11), Diala (11), Schmitt (10), Liam Lange (8), Gesmann (8), Nya (2), Togbedi, Vidakovic.