Nach vier Heimsiegen 2026 geht es für die SG Dürkheim/Speyer II zum schon abgestiegenen Tabellenletzten. Trotzdem bleibt man fokussiert und setzt auf einen vollen Kader.

Noch drei Spiele und ein Top-Four-Finale im Rheinland-Pfalz-Pokal hat der Saisonschlussspurt im Angebot. Doch längst hat die SG TV Dürkheim/BI Speyer II in der Saison 2025/2026 bereits „ihre Schäfchen im Trockenen“. Nach bislang starkem Auftritt sowie einer fast ausgeglichenen Liga-Bilanz mit dem aktuell sechsten Platz können die Kurstadt-Korbjäger beim Schlusslicht MTV Kronberg (Sonntag, 17.30 Uhr) ihre starke Position in der 2. Regionalliga weiter festigen.

Nach vier Heimsiegen im Jahr 2026 will die Spielgemeinschaft jetzt das erste Mal in der Fremde punkten. Die Chancen stehen gut, da der kommende Gegner bislang keinen Lauf hatte wie die SG-Cracks. Der MTV Kronberg ziert fast die gesamte Runde über den letzten Platz, kassierte deutliche Niederlagen und hält abgeschlagen mit erst zwei Erfolgserlebnissen die rote Laterne. Der Abstieg in die Oberliga ist für das Team aus dem Taunus bereits besiegelt. Dass die Hessen mit der Konkurrenz diese Runde schlecht mithalten konnten, zeigen auch die Ergebnisse. Noch kein Sieg im neuen Jahr. Ganz im Gegenteil, meist gab´s bittere Momente. Wie letzte Woche im Heimspiel gegen den Viertletzten BC Neu-Isenburg, als es eine 71:93-Niederlage gab. Auch zuvor in Limburg und Langen oder auch zuhause gegen die SKG Roßdorf gab´s Pleiten mit über 20 Zählern Differenz. Die Luft scheint raus beim MTV. Ist das ein Freibrief für die Pfälzer zum nächsten Sieg?

Auch wenn Tabellenstand und jüngste Performance der beiden Teams grundverschiedene Richtungen haben, wird das Auswärtsspiel für Trainer Carlos Hidalgo Guijo kein Selbstläufer. Der SG-Coach will die Runde mit vollem Elan und Einsatz zu Ende bringen und, wie er meint, die gute Saison auch mit einem erfolgreichen Abschluss „vergolden“.

Der Spanier wirkte die letzten Wochen, als der Liga-Verbleib noch nicht endgültig feststand, sehr fokussiert und bleibt auch jetzt voller Konzentration. Auch wenn nach dem letzten Kantersieg im Pfalzderby gegen den 1. FC Kaiserslautern bei ihm erstmals Entspanntheit, Lockerheit und Zufriedenheit zu spüren waren.

„Natürlich haben wir jetzt auch rechnerisch den Klassenerhalt gesichert, obwohl noch einige Spieltage ausstehen. Darüber sind wir sehr glücklich. Ganz besonders über unseren letzten, den neunten Saisonsieg, da er gegen eines der fünf besten Teams der Liga gelungen ist. Zudem stellt der FCK den Topscorer der Liga, den wir stark verteidigten und entscheidend aus dem Spiel nahmen“, freute sich Hidalgo Guijo.

„Wir werden weiter hart arbeiten bis zum Saisonende. Für uns steht die Entwicklung der Spieler im Vordergrund. Wir wollen bis zum letzten Spieltag konkurrenzfähig bleiben und weiterhin zeigen, dass wir Spiele gewinnen können!“

Bringt das SG-Team weiterhin diesen Ehrgeiz auf das Parkett wie es ihr Trainer auch nach dem bereits gesicherten Klassenerhalt vorlebt, können Dürkheims Basketballer ihren Erfolgsweg weitergehen und auch die Pflichtaufgabe am Sonntagabend beim MTV Kronberg lösen. Für die Kurstädter spricht, dass sie aus dem vollen schöpfen können. Da das vereinseigene Zweitliga-Team am Samstagabend gefordert ist und deshalb alle doppelt eingesetzten Leistungsträger in der Regionalliga auflaufen können. Und welches Potential die SG-Cracks in Bestbesetzung haben, zeigten sie ja gerade erst letzte Woche, als 114 Treffer gegen ein Topteam der Liga gelangen...