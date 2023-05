Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

BAD DÜRKHEIM. Drittes Saisonspiel und zweites Heimspiel in Folge – und dennoch wartet die SG TV Dürkheim/BI Speyer weiter auf den ersten Sieg in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest. Gegen die DJK Nieder-Olm unterlagen die Kurstadt-Korbjäger am Samstag in der TVD-Halle 76:83 (39:42).

Viel fehlte nicht zum ersten Saisonjubel – es waren die „berühmten Millimeter“. Fast das gesamte Spiel lag die SG nur knapp zurück. Selbst eine Minute vor Schluss war