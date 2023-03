Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Letzter Spieltag in der Regionalliga-Runde 2022/2023 – die SG TV Dürkheim/BI Speyer II will die respektable Runde im Duell bei TSG Heidesheim (Samstag, 17 Uhr) erfolgreich abschließen. Nicht nur wegen einer dann ausgeglichenen Bilanz, sondern fürs gute Gefühl vor der lange Wettkampfpause. Was für den Saisonabschlusssieg spricht.

Schon lange haben die Kurstadt-Korbjäger den Klassenerhalt in der Tasche. Die Spielgemeinschaft musste diese Saison nicht lange um den Ligaverbleib zittern: Zu stark war der Saisonauftakt