Mit dem Sieg bei der SG TV Dürkheim/BI Speyer II sichert Bad Bergzabern den Verbleib in der 2. Regionalliga. Die SG-Cracks bringen nicht ihr Potenzial aufs Feld.

Die eigentlich gute Saison mit dem früh gesicherten Klassenverbleib in der 2. Basketball-Regionalliga beendete die SG TV Dürkheim/BI Speyer mit einer 71:91 (33:48)-Heimniederlage gegen den TV Bad Bergzabern. Während es für die SG-Cracks um nichts mehr ging, bejubelte der TVB mit dem dringend benötigten Saisonabschlusssieg den Klassenerhalt auf den letzten Drücker.

„Bergzabern landete den letzten Sieg im Dezember gegen uns. Unserer jungen Truppe liegt dieser Gegner ganz einfach nicht mit den erfahrenen, physisch starken Spielern unter den Körben. Der TVB zeigte den größeren Willen, entfachte Riesen-Ehrgeiz und war die bessere Mannschaft. Man merkte, dass es für den TVB um verdammt viel ging“, zeigte sich SG-Trainer Carlos Hidalgo Guijo als fairer Verlierer. „Gegen die gut gestaffelte Bergzaberner Abwehr trafen wir unsere Würfe nicht von den Außenbahnen – so wie das im letzten Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern noch hervorragend gelang. Und wir kamen zu wenig ins Laufen und Passen und fanden keinen Rhythmus. Wir waren gut besetzt. Dass zwei Spieler fehlten, ist keine Entschuldigung – das war eine unserer schwächeren Vorstellungen in einer insgesamt guten Runde“, sagte der SG-Trainer.

Spätes Happy End

Hidalgos Gegenüber, TVB-Spielertrainer Jeremy Black, war „happy“ und feierte nach Abpfiff ausgelassen mit Bergzaberns Spielern das späte Happy End: „Ich bin superstolz auf die Jungs. Weil wir in der langen, schweren Zeit komplett bei uns blieben, an uns bis zuletzt glaubten und große Energie aufs Feld brachten. Es stimmte im entscheidenden Match alles. Mit perfekter Einstellung in Abwehr und in Angriff sowie einer ganz starken Teamleistung.“

Der TV Bad Bergzabern war im entscheidenden Match dieser Saison nicht wieder zu erkennen – vom „großen Druck“ war nichts zu spüren beim Drittletzten. Von Beginn packten die Südpfälzer ihre allerletzte Chance entschlossen an. Die TVB-Cracks zauberten eine 25:6-Serie (9.) in der Anfangsphase aufs Parkett. Die frühe, deutliche Führung überraschte Dürkheims Basketballer und stärkte das Selbstbewusstsein der Gäste, die über sich hinauswuchsen und als kompakte Einheit defensiv und offensiv die Spielgemeinschaft vor Probleme stellten.

Hartnäckig im Zweikampf

Zu Beginn des zweiten Viertels hatte der TVB den Vorsprung bereits auf 32:10 (!) ausgebaut. Phasenweise führten die TVB-Korbjäger „wie im Rausch“ mit fast 25 Punkten Differenz – wie beim 41:64 im dritten Durchgang oder 56:80 im letzten Viertel. Auch wenn die SG phasenweise verkürzte – näher als auf 13 Punkte kam sie nicht heran. Es war nicht der Tag der jungen SG-Mannschaft, die gegen den „um sein Leben“ rennenden Gegner nicht ihr wahres Potenzial abrufen konnte.

Bis zum Schluss behielt der TVB mit hartnäckig geführten Zweikämpfen und einem disziplinierten, strukturierten und hocheffizienten Zusammenspiel sein großes Ziel fest im Fokus. Andrej Schmid ging mit Verletzung angeschlagen aufs Feld und avancierte zum Topscorer des Spiels, inklusive sicherer Hand von der weiten Position mit fünf Dreiern: „Uns hatte jeder abgeschrieben. Während letzte Woche im Heimspiel gegen den Tabellenletzten großer Druck herrschte, jeder den Sieg erwartete und wir gefühlt schon seit Wochen immer gegen uns selbst verlieren, spielten wir dieses Mal komplett frei auf. Weil wir nach so langer erfolgloser Zeit als Underdog nichts mehr zu verlieren hatten. Wir waren endlich frei im Kopf. Plötzlich lief es und wir lieferten wieder Regionalliga-Niveau. Im richtigen Moment – einfach klasse!“

Karriereende nach 26 Jahren

Auch Viktor Reimisch trumpfte beim TVB groß auf und strahlte nach Abpfiff: „Wir alle schalteten unseren Kopf aus und harmonierten sehr gut auf dem Feld. Jeder konzentrierte sich auf seine Rolle und erfüllte seine Aufgabe perfekt. Dieses Mal funktionierte es richtig gut im Team – großartig so sein Saisonabschluss!“ Ein anderer bei Dürkheims Lokalrivalen konnte nach dem emotionalen Match seine Tränen nicht zurückhalten.

Philipp Behrendt, ein „Pfälzer Urgestein“, beendete nach 26 Jahren beim TVB seine Regionalliga-Karriere. „Unser bestes Spiel. Mit dem Sieg haben wir alles wettgemacht. Zehn Niederlagen zuvor zählen jetzt nichts mehr. Rechtzeitig haben wir alles noch gerade gerückt. Einfach geil“, schwärmte der 43-Jährige. „Ich bin überglücklich, das in meinem allerletzten Match erlebt zu haben. Wir haben endlich mal wieder wie Männer gespielt. Top verteidigt und stark gereboundet, als Team aufgetrumpft und an den Liga-Verbleib geglaubt. Die SG war mit mehreren Zweitliga-Spielern da. Das war ein großer Auftritt von uns!“

So spielten sie

SG TV Dürkheim/BI Speyer II: Stupperich (14 Punkte), Lange (14), Grimley (11), Humpert (10), Kreilein (9), Fischer (5), Skiba (3), Henning (3), Leopold (2), Ludwig, Hillmer.

