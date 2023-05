Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine richtungsweisende Partie hat die SG TV Dürkheim/BI Speyer in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest vor sich. Am Samstag, 16 Uhr, stehen in der Dürkheimer TVD-Halle Bigpoints im Kampf um den Klassenerhalt auf dem Spiel. Ein Sieg muss her gegen die SG Weiterstadt!

Zwar trennen die beiden Teams drei Plätze – in Wirklichkeit ist der Abstand zwischen der SG auf Rang acht und dem Vorletzten aber viel enger. Denn es sind nur zwei Zähler, die die Kurstadt-Korbjäger