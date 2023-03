Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war der dritte Sieg in Serie in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest: 86:76 (40:34) gewann die SG TV Dürkheim/BI Speyer am Samstagnachmittag in der Dürkheimer TVD-Halle gegen den TV Langen II.

Nach den Erfolgen bei Eintracht Frankfurt (81:45) und gegen SG Weiterstadt (74:72) ließen sich die Kurstadt-Korbjäger durch das eine Woche zuvor abgesetzte Pfalzderby gegen den TV Bad Bergzabern