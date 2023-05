Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die SG TV Dürkheim/BI Speyer will den aufgenommenen Schwung durch den ersten Saisonsieg in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest mitnehmen für den Wiederbeginn nach der zweiwöchigen Pause während den Herbstferien: Am Samstagabend um 18 Uhr sind die Kurstadt-Korbjäger bei der noch sieglosen SG Weiterstadt zu Gast.

Die Mannschaft um Trainer Jordi Salto Sabate hat das nächste Erfolgserlebnis ganz klar im Fokus. Immerhin zählen die Hessen doch zum erweiterten Kreis der Abstiegskandidaten in dieser