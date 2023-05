Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Saisonfinale an einem Mittwochabend: Corona und dadurch ligaweit über ein Dutzend Nachholspiele machen es möglich in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest. Die SG TV Dürkheim/BI Speyer II ist am Mittwoch (19.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt in der Sporthalle Basketball City Mainhattan zu Gast - im schicken Trainingszentrum des Bundesligisten Fraport Skyliners, dem Kooperationspartner der Eintracht.

Durch die jüngsten Erfolgserlebnisse von drei Siegen in Serie kletterte die SG rechtzeitig vom zehnten auf den sechsten Platz. Die Ausgangssituation vor dem letzten Match wurde sogar noch komfortabler