Quo vadis, SG TV Dürkheim/BI Speyer II? Nach vier Siegen zum Saisonstart und nun drei Niederlagen in Folge entscheidet sich im Pfalzderby beim 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 17 Uhr, Barbarossahalle) der weitere Weg der Kurstadt-Korbjäger in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest.

Siebter (SG) gegen Achter (FCK) – der Ausgang der Partie ist entscheidend für die kommenden Wochen. Setzt sich der Abwärtstrend bei der Spielgemeinschaft fort? Wird sie von den Roten Teufeln überholt, die letzte Runde noch eine Liga höher spielten? Durch eine Niederlage würde die Mannschaft um Trainer Nils Uhrig unmittelbaren Kontakt zu den Abstiegsplätzen bekommen. Denn der aktuell Vorletzte, Eintracht Frankfurt, ist gerade einmal zwei Zähler von Dürkheims Basketballern entfernt.

Wenn es schlecht läuft, können Uhrig & Co. sogar bereits an diesem Wochenende oder spätestens zur Saison-Halbzeit in zwei Wochen auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Ein Szenario, das vor wenigen Wochen – als alles noch nach Plan lief – undenkbar war. Jetzt ist es Realität. Und jetzt gilt es gegenzusteuern. Um den jüngsten Trend zu unterbrechen und noch rechtzeitig vor Ende der Hinrunde wieder Richtung obere Tabellenhälfte zu blicken.

Der 1. FCK hat ein Spiel weniger auf dem Konto als das SG-Team und genauso viele Spiele verloren (4). Die Teams ähneln sich, verfügen beide über eine gute Breite im Kader und leben nicht nur von ein oder zwei Alleskönnern. Zu großen Respekt müssen die Uhrig-Schützlinge allerdings nicht vor dem kommenden Gegner haben – Lautern verlor die beiden letzten Heimspiele, insgesamt sogar nun drei Spiele in Serie. Letzte Woche kassierte der 1. FCK sogar eine bittere Heimpleite gegen den TV Langen II, bei der die Lauterer nur zu 42 Punkten kamen.

Nach den jüngsten Rückschlägen machen den SG-Cracks die Spielansetzungen am Wochenende Mut. Da das Zweitliga-Team der SG TV Dürkheim/BI Speyer, die BIS Baskets, erst am Sonntag in der Pro-B-Bundesliga gefordert sind, können alle in beiden SG-Teams doppelt gemeldeten Nachwuchscracks auch am Samstag in der Regionalliga auflaufen.