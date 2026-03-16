Ohne den Headcoach und einige Leistungsträger kann die SG Dürkheim/Speyer II beim Tabellenzweiten Langen nicht mithalten. Am Ende steht eine klare Niederlage.

Mit nur sieben Spielern hatte die SG TV Dürkheim/BI Speyer II in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest keine Chance: Beim Tabellenzweiten TV Langen II unterlag das Team deutlich mit 64:90 (26:48).

„Unser Headcoach Carlos Hidalgo Guijo musste kurzfristig für ein paar Tage in seine Heimat Spanien. Mein Sohn Philip unterstützte das Team als Trainer auf der Bank“, sagte SG-Teambetreuerin Sabine Karst. „Leider musste auch unser Leistungsträger Paul Stupperich kurzfristig absagen. Wir waren stark ersatzgeschwächt. Die Mannschaft hat aktuell nicht das Gesicht wie noch beim letzten Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern.“

Nur in den ersten drei Minuten lag der Underdog aus der Pfalz vorne – 0:4 (3.) und 2:7 (4.) nach einem erfolgreichen Dreier von Joshua Kreilein. Danach dominierte das Heimteam aus Langen, das sowohl körperlich als auch spielerisch überlegen war. Eine 13:0-Serie in nur vier Minuten brachte die Gastgeber mit 16:7 in Führung.

Die Pfälzer kämpften sich bis zur ersten Viertelpause kurzzeitig heran und gingen dank zwei Dreiern von Kapitän Renke Hillmer und Paul Skiba sowie vier Punkten von Dion Leopold sogar noch einmal in Führung. Doch ab der Mitte des zweiten Viertels bestimmten nur noch die Hausherren das Spiel, die mit aggressiver Verteidigung und schnellem Umschaltspiel überzeugten.

Langen baute den Vorsprung kontinuierlich aus, führte zur Halbzeit mit 48:26, und die Vorentscheidung war gefallen. Besonders im zweiten Viertel zeigte Langen mit einem Teilergebnis von 29:9 seine Überlegenheit. Die anderen Spielzeiten konnte Dürkheim ausgeglichener gestalten, das dritte Viertel entschieden sie sogar mit 25:21 für sich – die beste Phase der SG.

Besonders Skiba, Kreilein, Flynn Lange und Isaac Grimley zeigten sich hierbei treffsicher. Auch Hillmer und Leopold hatten insgesamt einen guten Zug zum Korb.

Dennoch war der Rückstand zu groß. Der Tabellenzweite hielt die Spielgemeinschaft dauerhaft mit zehn bis 15 Punkten auf Distanz und ließ keine Spannung aufkommen. Im letzten Viertel baute Langen den Vorsprung wieder aus, sodass am Ende mit 26 Punkten Differenz der höchste Abstand des Spiels erreicht wurde. „Die Jungs haben nie aufgegeben und sich immer wieder nach größeren Rückständen herangekämpft. Ohne das deutlich verlorene zweite Viertel wäre die Partie insgesamt komplett ausgeglichen verlaufen“, erklärte Sabine Karst. Angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen beider Teams sei dies bemerkenswert gewesen. „Langen hat wirklich gut und im Gegensatz zu uns auch mit der stärksten Besetzung gespielt. Wir hatten insgesamt Nachteile unter den Körben und beim Rebound – das war deutlich zu spüren. Schade, dass wir so einfach das zweite Viertel komplett hergeschenkt haben.“

So spielten sie

Skiba (15 Punkte), Kreilein (14), Leopold (10), Grimley (10), Lange (8), Hillmer (7). Ludwig.