In Kronberg gewinnt die SG Dürkheim/Speyer II kein Viertel. Die schlechte Freiwurfquote wiegt schwer – so darf Gegner im Kampf um den Klassenverbleib neue Hoffnung schöpfen.

Unerwartete Bauchlandung, auch wenn sie im gesicherten Mittelfeld der Zweiten Basketball-Regionalliga nicht wirklich weh tut: Mit 73:83 (34:41) verlor die SG TV Dürkheim/BI Speyer II beim Tabellenletzten MTV Kronberg.

Die Hessen können sich mit dem Coup gegen den Favoriten aus der Pfalz an dem kleinen Strohhalm festklammern, mit einem Schlussspurt von zwei Siegen in zwei Spielen gegen die direkte Konkurrenz den Klassenerhalt doch noch zu schaffen.

Bei einer Niederlage gegen die Spielgemeinschaft wäre der Abstieg in die Oberliga bereits frühzeitig besiegelt gewesen. Nicht nur Dürkheims Basketballer nährten Kronbergs neue Hoffnung, auch die ebenfalls noch tief im Abstiegskampf steckenden Teams aus Gießen und Bad Bergzabern, die beide ihre Spiele am Wochenende verloren haben. „Wir müssen Kronberg zum Sieg gratulieren. Der MTV war der verdiente Gewinner. Das Spiel war über weite Strecken zwar ausgeglichen, aber man hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass unser Gegner den Sieg ein Stück mehr wollte als wir“, sagte SG-Coach Carlos Hidalgo Guijo. „Die Linie der Schiedsrichter hat viel körperliches Spiel zugelassen, was uns nicht entgegenkam. Vor allem, weil wir mit einigen Ausfällen auf den großen Positionen in dieses Spiel gegangen sind. Das wäre aber zu einfach, die körperliche Unterlegenheit und harte Zweikampfführung als Hauptgründe für die Niederlage zu nennen. In Wirklichkeit haben wir selbst nicht genug an den Sieg geglaubt und als starkes Team gespielt.“

Mit dem Ergebnis, aber auch mit dem Spielverlauf hatte niemand im SG-Lager gerechnet. So konnten die SG-Cracks kein einziges Viertel für sich gestalten. Dreimal zogen sie jeweils knapp den kürzeren (19:22, 15:19 und 21:24). Der letzte entscheidende Durchgang endete 18:18 – auch in der Crunchtime konnten die Gäste nicht mehr Kronbergs Führung egalisieren oder in einen eigenen Vorteil drehen. Es war das komplette Kontrastprogramm zur Vorwoche, als im Punkterausch ein 114:82-Kantersieg gegen Topteam 1. FC Kaiserslautern glückte und fast jeder Wurf ein Treffer war.

Dieses Mal schien phasenweise der MTV-Korb wie vernagelt für die Kurstadt-Korbjäger. Phasenweise führten die fokussierten und glänzend eingestellten Gastgeber in der Crunchtime mit bis zu 15 Punkten Differenz (64:49, 28.). Zwar kam die Spielgemeinschaft nochmals Mitte des Schlussviertels bis auf drei Zähler heran (67:64 und 69:66), doch die Einheimischen ließen sich den Sieg nicht mehr aus der Hand reißen. Im richtigen Moment hielten sie mit großer Körperlichkeit und erfolgreichem Zweikampfverhalten dagegen und bremsten die SG-Aufholjagd erfolgreich aus. In kleinen Schritten setzte sich Kronberg wieder bis zum Ende auf zehn Punkte Differenz ab und machte damit den Überraschungscoup perfekt.

„In der Offensive hatten wir nicht die Effektivität, die wir noch im letzten Spiel gegen Kaiserslautern zeigten. Wenn man offensiv seinen Rhythmus findet und Punkte erzielt, überträgt sich das normalerweise auch auf die Defensive und Energie im Spiel. Heute war das nicht der Fall. In vielerlei Hinsicht ähnelte die Partie unseren letzten Auswärtsspiel gegen den BC Neu-Isenburg. Der Gegner spielte sehr physisch, was auch das ganze Spiel hinweg zugelassen wurde. Wir haben dagegen keine guten Lösungen gefunden und stattdessen oft auf Einzelaktionen gesetzt“, erklärte Hidalgo Guijo.

„Trotzdem war das Spiel lange offen. Vier Minuten vor Schluss lagen wir nur wenige Punkte zurück und hatten zwei Freiwürfe und genug andere Möglichkeiten. Also war noch alles möglich für den Erfolg. Ein entscheidender Faktor, dass die Wende nicht glückte, war unsere Freiwurf-Bilanz. Wir haben nur 12 von 30 Freiwürfen getroffen. Das sind nur 40 Prozent. In einem Spiel, das lange eng ist und schließlich mit zehn Punkten Unterschied endet, ist eine solch schwache Quote entscheidend.“

So spielten sie

Kreilein (18 Punkte), Stupperich (13), Lange (11), Leopold (11), Henning (8), Grimley (7), Hillmer (5), Mukubay, Ludwig.