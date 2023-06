Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Negativtrend in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest hält an: Die SG TV Dürkheim/BI Speyer II verlor in eigener Halle dem bis vor dem Match noch schlechter gestellten Liga-Neuling BC Neu-Isenburg 79:89 (39:31) – bereits die dritte Niederlage in Folge.

Der starke Saisonstart mit vier Siegen in fünf Spielen und der kurzzeitige Ausflug auf Platz zwei gehören der Geschichte an. Mit mittlerweile ausgeglichenem Punktekonto rutschten die Kurstadt-Korbjäger