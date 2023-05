Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erstes Heimspiel in Bad Dürkheim in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest seit fast einem Jahr: Zunächst bremste der Corona-Lockdown die Spielzeit im November 2020 aus. Die neue Runde begann Mitte September mit einer Auswärtspartie. Heimspiel Nummer eins wurde dann in Speyer ausgetragen. Und so feiert die SG TV Dürkheim/BI Speyer am Samstagnachmittag um 16 Uhr in der Dürkheimer TVD-Halle ihre Saisonpremiere. Gegner am dritten Spieltag ist die ebenfalls noch sieglose Eintracht Frankfurt.

Eine deutliche Niederlage am ersten Spieltag bei TuS Makkabi Frankfurt und der nur knapp verpatzte Sieg am vergangenen Samstag gegen den TV Langen II – das ist die bisher noch magere