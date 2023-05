Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die SG TV Dürkheim/BI Speyer geht es am Samstag in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest um den ersten Saisonsieg. Gegner ist der Aufsteiger DJK Nieder-Olm.

Im Heimspiel am Samstag, 16 Uhr, in der Dürkheimer TVD-Halle haben es die Kurstadt-Korbjäger ganz fest vor, das erste Mal in der Meisterschaftsrunde 2020/2021 zu jubeln. In den ersten Begegnungen