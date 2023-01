Sechs Siege, sechs Niederlagen: Die Bilanz in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest in der ersten Saisonserie im Jahr 2022 ist ausgeglichen. Als Tabellensechster zählt die SG TV Dürkheim/BI Speyer II noch zur oberen Tabellenhälfte. Vor dem Start 2023 bei der SG Lützel-Post Koblenz II (Sonntag, 18 Uhr) sprach die RHEINPFALZ mit SG-Trainer Nils Uhrig.

Herr Uhrig, vier Wochen Wettkampfpause über den Jahreswechsel. Ist der Rhythmus nun weg?

Nein. Eine Pause gab es dieses Mal nicht, auch wenn das letzte Match in der Zweiten Regionalliga fast schon vier Wochen zurückliegt. Da in der Zweiten Basketball-Bundesliga Pro B trotz Weihnachten und Neujahr jedes Wochenende gespielt wurde und die meisten unserer Regionalliga-Spieler auch in der ersten Mannschaft gefordert sind. Die Jungs haben also durchtrainiert, standen auch über den Jahreswechsel komplett im Wettkampf und sind fit.

Kann die SG beim schweren Auswärtsspiel aus dem Vollen schöpfen?

Flynn Lange ist mit der Schule im Skilandheim und wird fehlen. Alle anderen sind fit und können am Sonntag spielen. Außer Lange gibt es – Stand jetzt vor dem Abschlusstraining – also quasi keine Ausfälle. Wir können aus dem Vollen schöpfen. Zumal unser Zweitliga-Team bereits am Samstag in Ehingen gefordert ist und es an diesem Wochenende keine Überschneidung gibt.

Was ist das kurzfristige Ziel für die ersten drei Partien im Januar? Kann bereits frühzeitig der Klassenerhalt geschafft werden?

Das Ziel ist es zunächst, gut in das Jahr 2023 zu starten. Natürlich am liebsten mit drei Siegen im Januar. Aber nur an den Ergebnissen machen wir das nicht fest. Wir wollen uns mit unserer jungen Mannschaft von Spiel zu Spiel stetig weiterentwickeln und verbessern. Das ist und das bleibt unser primäres Saisonziel. Es steht weiterhin über den Ergebnissen.