Bereits zwischen dem 17. Januar, 18 Uhr, und 19. Januar, 12 Uhr hat ein Unbekannter in der Brunnengasse in Bad Dürkheim einen großen Stein auf die Windschutzscheibe eines geparkten Autos gelegt, wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte. Bislang unbekannte Täter hatten demnach schon zuvor wiederholt schwere Objekte, unter anderem eine Eisenstange, auf die Windschutzscheibe eines geparkten Mercedes Sprinters gelegt. Beschädigt wurde der Wagen dieses Mal nicht. Mitte 2020 war aber auch schon einmal die die Windschutzscheibe eingeschlagen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.