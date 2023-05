Gleich zwei Seniorinnen ist am Dienstagvormittag in der Bad Dürkheimer Innenstadt der Geldbeutel gestohlen worden. Erstes Opfer war nach Angaben der Polizei zwischen 11 und 12 Uhr eine 84-Jährige, die mit ihrem Rollator unter anderem im Bereich Obermarkt unterwegs war. Als sie in einem Modegeschäft ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte die Frau fest, dass sich ihr schwarzer Damengeldbeutel nicht mehr im Gepäckfach ihres Rollators befand. Täterhinweise liegen in diesem Fall keine vor. Neben dem Personalausweis und diversen Karten befanden sich auch mehr als 100 Euro Bargeld in dem Portemonnaie.

Zweites Opfer war zwischen 11.30 und 12 Uhr eine 74-Jährige. die in einem Einkaufsmarkt in der Weinstraße Süd Besorgungen machte. An einem Kleiderständer stellten laut Polizei zwei Frauen neben sie. Die mutmaßlichen Täterinnen sollen ungefähr 45 Jahre alt sein und „südländisch“ aussehen. Nachdem das Duo sich entfernt hatte, stellte die Seniorin fest, dass der Reißverschluss ihres Rucksacks offenstand und sich ihr grauer Damengeldbeutel nicht mehr darin befand. Vermutlich hatten die Verdächtigen diesen entwendet. Er enthielt neben dem Personalausweis diverse Karten und mehr als 50 Euro Bargeld. Die Polizei Bad Dürkheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.