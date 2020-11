Unbekannte haben am Dienstag zwischen 11 und 12 Uhr einer Seniorin in der Dürkheimer Innenstadt den Geldbeutel gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war die 84-Jährige mit ihrem Rollator unter anderem in der Phillip-Fauth-Straße und der Weinstraße Süd unterwegs. Als sie zu Hause ankam, stellte sie fest, dass ihr schwarzer Damengeldbeutel verschwunden war. Sie hatte ihn in eine Leinentasche gesteckt, die am Rollator befestigt war. Täterhinweise liegen keine vor. Neben dem Personalausweis und diversen Karten befanden sich auch mehr als 100 Euro Bargeld in ihrem Geldbeutel. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail.