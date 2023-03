Eine Seniorin hat am Freitagmorgen beim Ausparken am Dürkheimer Schlossplatz Gas und Bremse verwechselt – mit Folgen. Laut Polizei stieß sie gegen einen geparkten Wagen, der durch die Wucht des Aufpralls in ein weiteres Auto und so in die Fassade eines Geschäfts geschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstand an den drei Autos und der Hausfassade ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.