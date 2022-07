Eine Seniorin liegt verletzt am Boden. Zahlreiche Autos fahren weiter. Aber nicht alle: Zwei Paare haben angehalten, um Margret Weinzierl zu helfen. Nun sucht sie ihre Helfer.

Der 13. Mai – ein Freitag – wurde für Margret Weinzierl tatsächlich zum Unglückstag. Auf dem Weg zum Essen in der Innenstadt stürzte die 84-Jährige gegen 12.30 Uhr vor ihrer Wohnung in der Weinstraße Süd und verletzte sich schwer. Diagnose: Oberschenkelhalsbruch. Die Seniorin lag hilflos am Boden, hatte zudem eine stark blutende Wunde am Ellenbogen, geholfen hatte zunächst allerdings niemand. „Da kamen vier, fünf Autos. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele vorbeifahren, wenn ich da auf dem Bordstein liege“, erzählt die 84-Jährige im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Zu Weinzierls Glück ignorierten sie aber nicht alle. Zwei Autos haben angehalten. „Das waren zwei Paare, eines davon mit einem Kleinkind. Sie haben den Krankenwagen gerufen und mir zur Seite gestanden. Sie haben mich gut versorgt“, erinnert sie sich. Nun möchte sie mit Hilfe der RHEINPFALZ nach ihren Ersthelfern suchen, um sich persönlich zu bedanken. Gerne hätte sie das schon früher gemacht, wie sie sagt: „Aber ich wurde schon am nächsten Tag operiert und war danach mehrere Wochen in Reha. Jetzt möchte ich das nachholen und hoffe, dass sie sich melden.“

„Im Kopf bin ick noch fit“

Mittlerweile befindet sich Margret Weinzierl auf dem Weg der Besserung, auch wenn sie noch an Krücken gehen muss. „Ich muss alles etwas langsamer machen, aber Unkraut vergeht nicht“, sagt die gebürtige Berlinerin, die seit 21 Jahren in Bad Dürkheim lebt, mit einem Lachen. Hängen lassen werde sie sich nicht, wie sie beteuert. „Im Kopf bin ick noch fit“, ergänzt sie mit ihrem charmanten Hauptstadt-Dialekt.

Aufruf

Haben Sie Margret Weinzierl am Freitag, 13. Mai, gegen 12.30 Uhr in der Weinstraße Süd geholfen? Dann melden Sie sich unter Telefon 06332 945243 oder per E-Mail an redduw@rheinpfalz.de bei der Bad Dürkheimer Lokalredaktion der RHEINPFALZ.