Am Montag hat der Sohn einer 79-Jährigen der Polizei Bad Dürkheim gemeldet, dass seine Mutter bereits am 25. August in einem Einkaufsmarkt in Freinsheim bestohlen wurde. Demnach entwendeten die Täter den Geldbeutel der Frau aus deren Handtasche. Bei der anschließenden Nachschau im Markt wurde zwar die Geldbörse in einem Regal gefunden, doch vom Bargeld in Höhe von 125 Euro fehlte jede Spur. Es liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei bittet daher Zeugen, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.