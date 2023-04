Am Samstag gegen 15.40 Uhr wurde eine 78-jährige Seniorin im Baumarkt in Bad Dürkheim Opfer eines Diebstahls, teilt die Polizei mit. Während des Einkaufs fiel der Frau lauf, dass der Trageriemen von ihrer Handtasche abgerissen war. Nachdem die 78-Jährige ihre Ware an der Kasse bezahlt hatte, ging sie zu ihrem Wagen. Dort verstaute sie ihre Einkäufe und ihre Handtasche im Kofferraum. Als sie anschließend Richtung Wachenheim fuhr, stellte sie vor Ort fest, dass der Geldbeutel aus ihrer Handtasche fehlte. Sie kehrte zum Baumarkt zurück, konnte den Geldbeutel jedoch nicht auffinden. Angaben zu möglichen Tätern konnte die Frau nicht machen. Die Polizei sucht mögliche Zeugen unter der Tel. 06322 963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de.