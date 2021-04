Am Montag gegen 21.15 Uhr ist ein Betrüger laut Polizei an einer älteren Dame gescheitert, die über seine Betrugsmasche informiert war. Der noch unbekannte Täter teilte ihr am Telefon mit, dass in Bad Dürkheim gerade eine „Einbruchsbande“ von der Polizei festgenommen wurde. Bei der Bande wäre ihre Anschrift gefunden worden. Doch bevor der Anrufer weitersprechen konnte, erklärte ihm die Frau, dass sie sich nicht auf diese Betrugsmasche einlässt und die Polizei verständigen werde. Anschließend beendete sie sofort das Gespräch. Die Telefonnummer des Anrufers wurde nicht angezeigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Opfer eines solchen Betrugs wurde, wird gebeten, sich an die Polizei Bad Dürkheim zu wenden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.