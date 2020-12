Erneut haben Unbekannte versucht, mehrere Senioren mit dem so genannten „Enkeltrick“ übers Ohr zu hauen. Die Polizei vermeldete am Donnerstagmorgen, dass am Mittwoch im Zeitraum von 9 bis 13 Uhr fünf Bürger in Bad Dürkheim und Wachenheim von vermutlichen Betrügern angerufen worden seien. Eine ältere Dame habe laut Polizei vorbildlich reagiert. Auf die Frage „Oma hörst du mich?“, hätte sie das Telefonat „sehr schnell und mit den Worten ,Ich glaub’ du spinnst’ und weiteren Flüchen“ beendet. Danach, so die Polizei, sei sie nicht mehr durch die Betrüger angerufen worden. Es kam in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden. Ermittlungen ergaben, dass fast alle Rufnummern der Geschädigten im Telefonbuch hinterlegt waren. Die Polizei betont, dass sich Opfer eines solchen Betrugsversuches an die Polizeidienststelle Bad Dürkheim unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de wenden sollen.