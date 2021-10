Weisenheim am Sand. Keiner der Bewohner des Seniorenheims „Deutsches Haus“ in Weisenheim am Sand hat schwere Covid-19-Symptome gezeigt. Das hat das Gesundheitsamt des Kreises auf Nachfrage mitgeteilt. In der Einrichtung hatte es im September einen Coronavirus-Ausbruch gegeben. In den vergangenen Tagen starben vier Bewohner. Sie waren mit dem Virus infiziert, drei davon waren geimpft.

Im Haus hatten sich lediglich zwei der 24 Bewohner nicht mit dem Coronavirus angesteckt. Keiner der Senioren war oder ist laut Gesundheitsamt wegen Covid-19 im Krankenhaus. Alle werden laut Kreis engmaschig vom Hausarzt betreut und hätten überwiegend milde Symptome gezeigt.

Das Pflegeheim kümmere sich sehr um die Bewohner, sagt ein Mitarbeiter des Gesundheitsamts. Die Schnellteststrategie sei vorbildlich umgesetzt worden. Ob das Besuchsverbot, das am Mittwoch aufgehoben werden sollte, fällt, hängt davon ab, wie die Tests am Dienstag ausgefallen sind. Da wurde geprüft, ob die infizierten Senioren ihre Infektion überstanden haben.

Das genesene Personal sei zum Teil schon wieder im Dienst. Das Seniorenheim hat sich am Dienstag nicht geäußert.